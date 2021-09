No Estado, 2,4 mil vidas foram salvas pela vacina contra a Covid-19. É o que aponta a Nota Técnica “Influência da vacinação sobre o número de óbitos por Covid-19 no Espírito Santo”, divulgada pelo Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O estudo, que foi divulgado na última sexta-feira (03), foi elaborado em complementação à NT nº09/2021 – Primeiras observações sobre os efeitos da vacinação na população acima de 80 anos no Estado, e traz os resultados observados em todas as faixas etárias até o dia 10/07/21.

Segundo o coordenador do NIEE, Pablo Lira, o objetivo da pesquisa foi avaliar as variações nas porcentagens de óbitos semanais por faixa etária ao longo da pandemia e estimar o possível número de vidas salvas devido à utilização das vacinas contra o novo Coronavírus (Covid-19). Participaram também da elaboração o pesquisador do IJSN, Hélio Gomes Filho, e o professor da UFES, Etereldes Gonçalves Júnior.

A pesquisa tomou como base os dados disponíveis no Painel Covid-19 do Espírito Santo, extraídos no dia 28 de julho deste ano. Foram considerados todos os registros de casos confirmados no Estado a partir da primeira semana epidemiológica em que foram registrados mais de 100 óbitos (26/04/20), até o dia 10 de julho passado. As duas últimas semanas foram desconsideradas, uma vez que os dados ainda não estavam consolidados.

“Há uma relação entre as datas de início da vacinação da faixa etária e a redução da sua representatividade dentre os óbitos. Dessa forma, podemos estimar qual poderia ser o número de óbitos caso não houvesse a vacinação, supondo que essas proporções continuassem constantes”, explicou Pablo Lira.

Resultados

A pesquisa apresentou a estimativa de vidas preservadas pela vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo entre os dias 28 de fevereiro de 2021, data de início das aplicações no Estado, até o dia 10 de julho deste ano, em conjunto com os óbitos acumulados desde 26 de abril de 2020. O documento revela que até essa data, 2.469 vidas foram salvas. Caso seja considerado um intervalo de confiança de 95%, o número de vidas salvas pode variar entre 1.265 e 4.946.

“Mesmo que essas reduções não sejam totalmente atribuídas ao processo de vacinação, pode-se observar que são devido a fatores que não ocorreram no ano de 2020. Além disso, é difícil levantar hipóteses que justifiquem a ordem com que ocorreram as reduções, senão graças à vacinação”, argumentou o pesquisador Hélio Gomes Filho.

NIEE

O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) é composto pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Corpo de Bombeiro da Militar do Espírito Santo (CBMES), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Laboratório de Epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob coordenação do IJSN.

O Núcleo foi criado devido à necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância estadual e internacional, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e tem por objetivo subsidiar as decisões do Poder Executivo Estadual nas medidas de enfrentamento de emergências em saúde pública.

Para acessar a Nota Técnica NIEE – nº 10/2021 “Influência da vacinação sobre o número de óbitos por Covid-19 no Estado do Espírito Santo” na íntegra, clique aqui.