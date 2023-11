Nesta quinta-feira, dia 02 de novembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de risco de perigo potencial para tempestades no estado do Espírito Santo. O alerta, representado pela cor amarela, está vigente em todos os 78 municípios do território capixaba e permanecerá válido até as 10h desta sexta-feira, 03 de novembro.

De acordo com o comunicado do Inmet, são esperadas chuvas com intensidade entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos variando de 40 a 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Além disso, há também um baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Para garantir a segurança da população diante dessa situação, o instituto emitiu algumas recomendações importantes:

Rajadas de Vento: Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há um leve risco de queda e descargas elétricas. Também, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Aparelhos Eletrônicos: Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de tempestade.

Obtenha informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros: Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

É essencial que os moradores do Espírito Santo estejam atentos às condições meteorológicas e sigam as recomendações para minimizar riscos durante a tempestade. O Inmet continuará monitorando a situação e atualizando as informações conforme necessário.