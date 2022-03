A Prefeitura de Cachoeiro segue com inscrições abertas para cantoras que queiram participar do show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”. Marcada para o próximo dia 16 de abril, às 18h, na Praça de Fátima, Centro, a apresentação será uma das principais atrações do Aniversário do Rei, programação que ocorrerá em abril, em comemoração aos 81 anos de Roberto Carlos.

As candidatas devem se inscrever até dia 31 de março, enviando e-mail para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – semcult.editais@gmail.com – com os dados e documentos previstos no edital de seleção.

“O show ‘Elas Cantam Roberto em Cachoeiro’ é uma das mais carinhosas homenagens da programação de aniversário para o nosso rei da música. O repertório de Roberto Carlos é marcado pelo romantismo e pela admiração pelas mulheres. Além disso, as artistas sempre nos presenteiam com um belo espetáculo”, lembra a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Serão escolhidas sete artistas, de acordo com critérios estipulados pelo documento que rege o concurso, já divulgado na página www.cachoeiro.es.gov.br/editais. Para a classificação, serão analisados pontos como o potencial de realização da proposta pela proponente e o portfólio da artista.

Cada artista poderá somar até 60 pontos e serão consideradas aquelas que atingirem nota maior do que sete. Ao final, as sete melhores pontuadas poderão participar do show, que oferecerá cachê de R$ 600. O resultado será divulgado no site da prefeitura www.cachoeiro.es.gov.br e no Diário Oficial do Município.