O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a realização de novos investimentos na infraestrutura da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), durante solenidade realizada na manhã desta terça-feira (15). Foi dada a Ordem de Serviço para a nova pavimentação do espaço, além da publicação do edital para a nova cobertura dos telhados da Pedra Alta e da Pedra Baixa. Ao todo, o Governo do Estado está investindo quase R$ 9 milhões na empresa pública.

“São obras importantes que irão melhorar em muito toda a comercialização de hortifrutigranjeiros. Estamos concluindo o Galpão dos Carregadores, que será uma base de apoio importante para os mais de 200 trabalhadores. Naquele espaço, eles poderão guardar seus carrinhos, terão um local para descansar, além de vestiário e cozinha. Estamos anunciando agora a pavimentação de todas as vias internas da Ceasa, facilitando o transporte de mercadoria. Também vamos mudar a cobertura dos galpões onde trabalham os agricultores, produtores e atravessadores”, afirmou o governador Casagrande.

Desde o início da gestão, a Ceasa-ES vem recebendo ações de melhorias para oferecer uma boa estrutura aos frequentadores da unidade. A nova pavimentação irá facilitar o deslocamento feito por veículos de pequeno, médio e grande portes, como: caminhões, carros, motocicletas e carrinhos dos carregadores. Garantindo assim boas condições de tráfego durante todo o ano, com segurança e conforto aos usuários. A restauração asfáltica abrange uma área total de 64.458,00 metros quadrados, com investimento de R$ 4.570.289,71.

“O Governo do Estado vem trabalhando para melhorar a infraestrutura das autarquias vinculadas à Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Muitos investimentos já foram e estão sendo realizados. Aqui na Ceasa não é diferente. São quase R$ 9 milhões que vão proporcionar mais qualidade de vida para os trabalhadores que atuam na Central”, afirmou o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari.

Além disso, será substituída toda a cobertura dos galpões da Pedra Alta e da Pedra Baixa, totalizando uma área superior a seis mil metros quadrados. A obra visa fornecer mais segurança e funcionalidade aos principais locais de comercialização de alimentos na Ceasa-ES, trocando a estrutura construída na década de 1970. A ação tem investimento de R$ 3.214.368,73.

O galpão será sustentável, pois há a possibilidade de implantação de energia solar e captação de água pluvial. Poderão ser utilizadas telhas térmicas para que haja uma melhor conservação dos produtos comercializados, além de outras melhorias em prol do conforto e do bem-estar dos produtores rurais, carregadores, compradores e comerciantes.

Durante a agenda, o governador Casagrande visitou as obras do Galpão dos Carregadores, retomadas no final de 2020 e estão em ritmo avançado para entrega. A categoria dos carregadores é fundamental para o fluxo de mercadorias que ocorre diariamente nas dependências da Ceasa-ES. A obra abrange uma área de mais de 600 metros quadrados, incluindo espaços como salas de reuniões, banheiros, vestiários e espaço para os carrinhos. O investimento total é de R$ 1.133.164,13.

“Estamos oferecendo condições mínimas para que os trabalhadores da Ceasa possam desempenhar seu papel de forma digna. Consiste também em investimento que contribuirá tanto para humanizar as estruturas de apoio quanto para melhorar o fluxo de mercadorias na Central de Abastecimento”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.

O diretor-presidente da Ceasa-ES, Guilherme Gomes de Souza, também falou sobre os investimentos. “Os resultados que alcançamos e ainda iremos alcançar, que são marcantes na história da Ceasa, foram e estão sendo possíveis graças ao apoio direto da Seag e do empenho pessoal do governador Casagrande”, relatou.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Gilson Daniel (Economia e Planejamento) e Nésio Fernandes (Saúde); os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Janete de Sá; além de vereadores e lideranças locais.