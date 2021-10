Sempre disponível para ajudar o cidadão que busca informações sobre o Legislativo capixaba, a simpática assistente virtual Alesinha ganhou o prêmio “Case de Sucesso”, da empresa it4CIO. A ferramenta de inteligência artificial, pioneira no contexto legislativo, concorreu com iniciativas públicas de solução em tecnologia e levou o primeiro lugar na premiação nacional.



O prêmio “Case de Sucesso” é realizado desde 2010 pela empresa it4CIO, especializada no relacionamento entre pessoas. O objetivo da premiação é divulgar iniciativas de sucesso implantadas e incentivar a troca de experiências entre profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI) de todo o Brasil.

A Alesinha concorreu na categoria “iniciativas do setor público” com outros projetos do Espírito Santo (da Secretaria Estadual de Saúde e do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado), além do Governo do Paraná e do Banco do Nordeste. A premiação aconteceu em Foz do Iguaçu (PR) entre os dias 14 e 17 de outubro.

No evento, a Ales foi representada pelo diretor de TI, Dorimar Mandatto. “É um prêmio importante para nós porque reconhece esse projeto enquanto uma solução inovadora na área pública, uma nova visão de negócio, com maior performance para a instituição. Além da premiação em si, é uma oportunidade de troca de experiência com órgãos públicos de todo o país. A Alesinha é pioneira em inteligência artificial para o Legislativo e percebemos grande interesse de outras instituições de entender esse projeto para, futuramente, aplicá-lo para outros estados”, contou o diretor.

O presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), também destacou o caráter inovador do projeto. “Estamos mostrando ao país um trabalho sério e comprometido que gera resultados efetivos para os capixabas. A Alesinha agiliza a busca de informações no site da Ales e representa, em termos de transparência, mais proximidade com o cidadão”, afirmou.

Musso agradeceu, em nome de todos os deputados, os servidores envolvidos no projeto, que ele considerou como “inovador e visionário”. Segundo o presidente, “nada se constrói sozinho. É essa união, marca da Ales, o segredo dos nossos resultados exitosos. Agora, vamos buscar mais um prêmio em novembro, na Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais)”, disse.