Nova NR-1 amplia foco na saúde mental e exige adequação das empresas

A partir desta terça-feira (26), de maio, empresas de todo o país passam a seguir novas diretrizes relacionadas à saúde e segurança no ambiente corporativo com a atualização da NR-1, Norma Regulamentadora que estabelece as bases para a gestão de riscos ocupacionais. A mudança reforça a necessidade de atenção aos chamados riscos psicossociais, como assédio, pressão excessiva, sobrecarga emocional, conflitos internos, comunicação tóxica e ambientes de trabalho considerados adoecedores.

Mais do que uma exigência legal, a atualização representa uma mudança na cultura organizacional das empresas brasileiras. O foco deixa de estar exclusivamente na produtividade e nos resultados e passa a incluir, de forma mais efetiva, a saúde emocional dos colaboradores.

A nova normativa determina que as organizações adotem medidas preventivas para identificar, avaliar e reduzir riscos que possam comprometer tanto a saúde física quanto mental das equipes. Entre as principais exigências estão a implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), avaliações internas, treinamentos, desenvolvimento de lideranças e ações contínuas de conscientização e prevenção.

Nesse cenário, os treinamentos corporativos passam a ter papel estratégico. A partir das análises realizadas com os colaboradores, torna-se possível identificar necessidades relacionadas à comunicação interna, inteligência emocional, escuta ativa, gestão de conflitos, fortalecimento das lideranças e melhoria do clima organizacional.

As avaliações realizadas dentro das empresas, segundo especialistas, devem ocorrer de forma ética e sigilosa. O objetivo não é expor trabalhadores individualmente, mas compreender padrões e necessidades coletivas do ambiente corporativo para construção de estratégias mais saudáveis e eficientes.

Especialista em comunicação e desenvolvimento humano, a jornalista Aline Layber afirma que muitas empresas ainda não compreenderam totalmente os impactos da nova regulamentação. “A saúde mental deixou de ser apenas uma pauta de RH e passou a ser uma responsabilidade corporativa. Empresas que ignorarem essa mudança poderão enfrentar multas, processos trabalhistas, afastamentos e prejuízos financeiros e emocionais”, destaca.

A fiscalização será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pelo acompanhamento do cumprimento das normas regulamentadoras no país. Segundo o órgão, empresas que deixarem de implementar medidas preventivas e não incluírem os riscos psicossociais no PGR poderão sofrer autuações e multas que variam conforme o grau da infração e o número de colaboradores expostos. Em casos considerados gravíssimos, os valores podem ultrapassar R$ 67 mil.

O processo de adequação envolve desde diagnósticos organizacionais e avaliações emocionais até palestras, treinamentos corporativos, fortalecimento da comunicação interna e desenvolvimento de lideranças.

Especialistas apontam que investir em saúde mental e comunicação saudável vai além do cumprimento da legislação. A medida também contribui para redução de afastamentos, fortalecimento das equipes, aumento da produtividade e construção de ambientes corporativos mais humanos e sustentáveis.

A atualização da NR-1 reforça uma nova realidade no mercado de trabalho: o cuidado com as pessoas deixou de ser diferencial e passou a ser prioridade dentro das organizações. Porque empresas emocionalmente saudáveis constroem equipes mais fortes, líderes mais preparados e resultados mais sustentáveis

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