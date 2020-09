Natália Ramalhete dos Santos, de 24 anos, morreu após ser atropelada em um acidente em Piúma, no sul do Espírito Santo. A jovem estava pilotando uma moto quando foi atingida por um carro por volta das 21h. O condutor do veículo, entretanto, fugiu, não prestando socorros à vítima. Imagens foram registradas por uma câmera de segurança.

Filmagem. De acordo com o vídeo divulgado pelo G1, nas filmagens divulgadas, percebe-se um carro surgindo em uma rua lateral, invadindo a pista da Avenida Isaías Sherrer. Com isso, o condutor atingiu Natália, arremessando-a da moto com o impacto da batida.

Logo após o acidente, o motorista saiu do carro e fugiu, sem prestar socorros à jovem acidentada.