Com apenas 25 anos, o policial militar Raphael Santana tem chamado atenção nas redes sociais. O jovem, lotado no 10º Batalhão de Guarapari, mora sozinho e, ao revelar que cuida dos afazeres domésticos, atraiu milhares de seguidores.

Além de militar, Raphael é estudante do último período de direito, encontra tempo para os afazeres domésticos e para cuidar do próprio corpo. Como todo bom “dono de casa”, o jovem lava, passa e cozinha, mas conta que nem sempre foi assim.

Raphael precisou aprender “na marra” a lidar com a casa. “Engraçado que quando eu morava com meus pais, eu nunca tinha feito nada. Nenhuma atividade doméstica, quando passei a morar sozinho, ao me mudar para Guarapari, tive que aprender na marra. As pessoas gostam de ver isso. Falo um pouco sobre minha alimentação e sempre mostro minha rotina na academia. Sempre gostei muito de musculação”, conta ele.

Nas redes sociais o jovem policial acumula mais de 86 mil seguidores. Após comentar que era policial militar, Raphael conta que passou a divulgar mais sobre os bastidores de sua vida e de uma hora para outra os seguidores se multiplicaram. Com isso, além do aumento das famosas cantas, surgiram algumas propostas inusitadas:

“Já recebi propostas para mandar fotos pelado, com cueca molhada. Algumas eu prefiro não comentar (risos). Não curto muito esse tipo de coisa (…) Quando posto fotos, sempre surge a pergunta: o que eu preciso fazer para ser preso? No começo eu levava cada susto. Não imaginava que as pessoas pudessem fazer esse tipo de pergunta. Mas agora levo na esportiva. Confesso que eu era bem tímido e com o Instagram, aprendi a me comunicar, falar melhor. O aplicativo me ajudou muito”, ressalta o militar que também recebe denúncias, mas orienta as pessoas a procurarem o 190.

Raphael está em seu primeiro emprego, passou no concurso em 2014, quando tinha apenas 19 anos. Diante da vida corrida, o jovem finaliza afirmando que é possível estabelecer uma rotina para dar conta de todos os afazeres.