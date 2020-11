Se você tem mais de 16 anos, acesso à internet e reside em qualquer lugar do Espírito Santo ainda dá tempo de garantir uma inscrição nas vagas abertas pelo Programa Qualificar ES e se qualificar gratuitamente. O Programa, desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com mais 26 mil vagas abertas para cursos on-line até esta terça-feira (10).

As inscrições, que foram aberas no dia 27 de outubro, encerram às 23h59 desta terça-feira e devem ser feitas no site do Qualificar ES: www.qualificar.es.gov.br. Basta o interessado acessar o site, efetuar um cadastro (caso já tenha, é só acessar com o login e senha) e preencher o formulário de inscrição.

Ao todo, 13 opções de cursos de áreas distintas estão disponíveis para escolha da população. O interessado pode se inscrever em duas opções de cursos. De acordo com o edital de seleção, a lista com os classificados será divulgada no dia 16 de novembro, também no site do Programa.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

“Nossa equipe estudou novas abordagens de conteúdo para os cursos já existentes e os novos cursos, que atendessem à necessidade de ficar em casa e que, de repente, apareceu na vida de todo mundo. Nossa preocupação é de, além de ter um conteúdo mais adequado e em maior quantidade, também pode ser uma atividade mais atraente para o cidadão”, afirmou a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel.

Veja as opções de cursos: