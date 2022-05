Os Policiais Militares não atuam somente no combate a insegurança. Eles também socorrem moradores, como foi o caso que aconteceu na tarde desta terça-feira (03), por volta das 17h.

Militares do 10º Batalhão da Polícia Militar de Guarapari, presenciaram o nascimento de um bebê. De acordo com a PM, a mãe deu a luz dentro da viatura, enquanto era socorrida até a maternidade.

Os policiais foram acionados nas proximidades do pedágio da Rodovia do Sol por uma médica informando que estava transportando em seu carro particular a parturiente que

é sua paciente.

Durante o deslocamento para o hospital a mulher deu a luz dentro da viatura. Os Policiais demonstraram calma e conhecimentos para dar esse primeiro apoio tanto para a mulher quanto para a criança. Após isso a mãe e o bebê foram encaminhados para o pronto socorro para que ambos pudessem receber os cuidados necessários.