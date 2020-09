Matheus Garcia, de 20 anos, precisa de doações de sangue de qualquer tipo para continuar com seu tratamento. O universitário de Guarapari foi diagnosticado com leucemia linfoide aguda no ano passado e, por isso, já recebeu transfusões de sangue anteriormente.

Internação. Matheus precisou ser internado nesta segunda (07) para tratar a doença no Vitória Apart, onde esteve no início do ano por 35 dias. Ele passou por quimioterapia neste período.

Doações. Edson Garcia, o pai do universitário, informou à redação sobre as doações de sangue. “Como o tipo de Matheus é AB+, ele pode receber qualquer tipo sanguíneo. As doações são feitas no Criobanco, dentro do Hospital Santa Rita, de segunda a sexta, das 7h às 17h.”

SERVIÇOS

Matheus Garcia

Criobanco – Hospital Santa Rita, Vitória – ES

Segunda a sexta – 7h às 17h

Telefone do pai do Matheus: 27 99851-0238