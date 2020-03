Com o intuito de retratar uma das belezas da Cidade Saúde, o fotógrafo Hugo Pires fez um ensaio de uma figura mais que especial: Letícia Lyra Galvão, a Miss Guarapari. As imagens fotografadas por Hugo serão divulgadas para que Letícia busque a faixa de Miss Espírito Santo.

Ansioso, Hugo conta como foi a experiência de ser escolhido pela Miss para registrar as fotografias. “Eu estava arrumando a casa quando meu telefone toca e era ninguém menos que a Miss Guarapari me perguntando sobre valor de ensaio!”, explica. “Pedi para que ela me contasse a história e o motivo do ensaio e Letícia afirmou que está na busca da faixa de Miss Espírito Santo.”

“Quando ela me disse isso eu pensei: Se tem uma coisa que pra mim Guarapari tem de sobra, é beleza! Ela é uma delas.”, completa Hugo Pires. “Como a minha vida é mostrar a beleza de Guarapari pro mundo, eu não iria deixar de contribuir para que uma das belezas de Guarapari se torne a Miss Espírito Santo!”, finaliza. Confira o ensaio na íntegra aqui.

Miss Guarapari. Linda, inteligente e simpática, Letícia Galvão foi coroada Miss Guarapari em 2019, um concurso da MB Models. Apaixonada por animais, a Miss é estudante de Medicina Veterinária. Confira todo o charme e a elegância de Letícia Galvão sob as lentes de Hugo Pires!

SERVIÇOS

Hugo Pires Fotografias

Site // Instagram // WhatsApp

Letícia Lyra Galvão – Miss Guarapari 2019

Instagram