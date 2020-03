A Prefeitura de Guarapari encaminhou nesta quinta-feira (26) à Câmara Municipal, um projeto de lei para contratação de médicos para a atuação na Secretaria Municipal de Saúde, por tempo determinado.

A contratação destes profissionais é imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços básicos à população, principalmente neste período de pandemia do Novo Coronavírus.

As contratações serão realizadas por processo seletivo de provas ou provas de título. Todos os critérios serão definidos em edital.

O prazo de contratação temporária será de 120 dias, a partir da assinatura do termo administrativo contratual, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e conveniência administrativa do serviço público.

O município agora aguarda a análise da Câmara Municipal para dar andamento ao processo seletivo.

CARGA HORÁRIA – PLANTÃO DE 24 HORAS

CARGO/FUNÇÃO CÓDIGO CARGO Nº VAGAS REMUNERAÇÃO Plantão 24 horas R$ HABILITAÇÃO EXIGIDA E PRÉ-REQUISITOS Profissional em Área Médica/Médico Clínico Geral PAM / DT 10 + CR Vencimento: R$ 8.000,00 (oito mil reais) Curso superior de Medicina, registro no respectivo Conselho Regional e titulação compatível com a especialidade e/ou área de atuação pleiteada, com experiência mínima de 6 (seis) meses.