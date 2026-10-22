Chuva intensa e rajadas de vento: Inmet coloca Guarapari sob alerta de perigo potencial nessa sexta (23)

O clima no Espírito Santo terá uma guinada com o avanço de uma frente de instabilidade nesta quinta-feira (22 de outubro) e sexta-feira (23 de outubro). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas amarelos (grau de perigo potencial) para os 78 municípios capixabas, sinalizando pancadas de chuva de até 50 milímetros por dia, rajadas de vento que podem atingir 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Embora o nível de severidade seja considerado baixo a moderado, o órgão alerta para riscos de descargas elétricas, corte pontual no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos passageiros.

Cronograma dos Avisos do Inmet e Situação em Guarapari

A instabilidade ganha força no interior e avança gradualmente em direção ao litoral capixaba:

Quinta-feira (22/10): Válido da meia-noite às 23h59, o primeiro alerta abrange 43 municípios , concentrados na Região Serrana, Caparaó, Noroeste e áreas próximas à divisa com Minas Gerais (como Afonso Cláudio, Castelo, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim).

Sexta-feira (23/10): A partir da meia-noite de sexta-feira até as 23h59, o alerta é ampliado para todo o Espírito Santo, incluindo Guarapari, os demais municípios da Grande Vitória e o litoral sul e norte do Estado.

Recomendações da Defesa Civil para Guarapari

Devido às características litorâneas e de orla marítima de Guarapari, rajadas de vento repentinas de até 60 km/h exigem atenção redobrada de moradores, motoristas e pescadores locais.

Dicas de Segurança em Casos de Tempestade: Evite abrigos sob árvores: Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Cuidado ao estacionar: Não pare veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda ou estruturas metálicas expostas ao vento. Eletrônicos na tomada: Desconecte aparelhos da rede elétrica durante tempestades com incidência de raios para evitar queimas por surto de tensão. Trânsito e Alagamentos: Evite atravessar ruas com acúmulo de água ou trafegar por vias alagadas.

Contatos de Emergência em Guarapari

Em caso de ocorrências como destelhamentos, alagamentos, queda de árvores ou rachaduras em encostas, a população deve acionar imediatamente os órgãos de socorro:

Defesa Civil Municipal de Guarapari: Telefone 199 ou (27) 3261-3700

Corpo de Bombeiros Militar (ES): Telefone 193

Polícia Militar / Emergências: Telefone 190

Para acompanhar boletins meteorológicos atualizados em tempo real, acesse o portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ou consulte os comunicados da Prefeitura Municipal de Guarapari.