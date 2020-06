A prefeitura de Guarapari divulgou agora a tarde que os índices de isolamento da cidade aumentaram, registrando recorde no sábado, com 56,60% da população ficando em casa. Esse foi o primeiro final de semana do Decreto 297/2020, com novas as medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), publicado pela Prefeitura.

O Portal 27 confirmou os dados diretamente do painel Covi-19 do ES, que é atualizando diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). “No sábado registramos 56,60%, o maior índice desde o início da pandemia. No domingo registramos 53,66%. Um resultado muito positivo para nossa cidade, uma vez que a melhor forma de evitar a doença é ficando em casa”, disse a secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani.

Locknight. Entre as novas medidas adotadas estão o fechamento do comércio não essencial nos finais de semana e o isolamento total, após às 19h. O objetivo é conter o número de casos da doença no município, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado.

Ainda segundo a prefeitura, se comparados os dados do sábado (06), ao último sábado de maio (30), o índice de isolamento subiu em 12.5 pontos percentuais. “Essas medidas melhoraram nosso índice, mas precisamos aumentar esse número ainda mais. Segundo o Ministério da Saúde, o ideal é 70% de isolamento”, finalizou Alessandra.