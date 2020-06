A terceira etapa do Inquérito Sorológico no Es começou na última segunda-feira. Guarapari foi selecionada para participar, e ao todo, 240 moradores de seis bairros serão testados até amanhã.

Os bairros sorteados foram: Olaria, Santa Mônica, Perocão, Camurugi, Muquiçaba e São Gabriel. O teste será feito na própria residência e foi definido pela Secretaria do Estado da Saúde – Sesa, como uma fotografia da circulação do vírus no Estado, através de sorteio dos setores censitários, de casas e de uma pessoa de cada casa.

As equipes formadas por um técnico em saúde e um profissional da Secretaria Municipal de Saúde irão abordar o morador para participar do inquérito. A prefeitura ressalta que os profissionais do município estarão com equipamentos de proteção individual (EPI’s), crachás de identificação com foto, carimbo e assinatura da secretária de Saúde Alessandra Albani.

Inquérito. O inquérito sorológico é uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, para identificar a contaminação das pessoas pelo coronavírus (SARS-Cov-2). A pesquisa está sendo realizada em duas etapas município. Na primeira etapa, foram testadas cerca de 240 pessoas no município.