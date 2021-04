Com o avanço da vacinação em Guarapari, mais grupos estão sendo englobados nas campanhas de vacinação. Porém, alguns ficaram de fora e registraram problemas no agendamento para receber o imunizante, inclusive o caso de um idoso de 85 anos, que até hoje não conseguiu agendar a primeira dose.

Ao longo das últimas semanas, diversos leitores procuraram o Portal 27 para tentar entender o que estava acontecendo, pois quando acessavam o site para agendar a vacina pelo celular, não conseguiam ou demoravam muito, ocorrendo até o caso de uma senhora tentar por 5 horas até conseguir.

Outro caso, este sendo referente a um senhor de 85 anos que até hoje não conseguiu receber a primeira dose da vacina também foi contado para a redação, pedindo ajuda para conseguir explicações. O morador contou que o pai, José Rangel, está sem receber o imunizante por problemas no agendamento.

“Eu ainda não consegui vacinar nem a primeira dose da vacina contra o covid-19 do meu pai que tem 85 anos, já estive 4 vezes na Secretaria de Saúde do município e eles não conseguem agendar, não sei mais o que fazer. Fui lá novamente ontem e eles disseram que não poderiam ajudar pois não tinham mais vacinas”, declarou o filho de José.

O que disse a Prefeitura de Guarapari

Procuramos a Prefeitura Municipal de Guarapari para prestar esclarecimentos sobre o caso, questionamos também o que deve ser feito por um morador caso tenha perdido a data para a vacinação e fomos respondidos com o seguinte:

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que o público de 60 a 64 anos que não conseguiu vaga neste agendamento, não precisa se preocupar, pois à medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos.

Para os idosos de 85 a 89 foi oportunizado seis momentos de vacinação. Além disso, no dia 17 deste mês, foi realizada uma ação de vacinação para idosos acima de 65 que não conseguiram se vacinar nos outros momentos, inclusive a ação foi realizada sem a necessidade online, o agendamento era feito diretamente no local, com vacinação no mesmo dia.

Idosos dos grupos já contemplados e que tenham deixado de comparecer nos dias de vacinação deverão aguardar a realização de nova ação de vacinação.

Orientações de acesso ao agendamento:

– O sistema de agendamento não é um aplicativo para celular, embora possa ser acessado por estes dispositivos, através do seu navegador. O Setor de Tecnologia da Informação (TI) recomenda que se utilize um computador.

– Devido ao grande número de acessos simultâneos ao sistema podem ocorrer instabilidades. O TI está trabalhando para tornar a ferramenta mais estável e de fácil utilização.”