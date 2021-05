Os policiais militares do 10º Batalhão realizaram algumas operações nesta última quarta-feira, dentre os resultados das ações estão a prisão de uma mulher suspeita de tráfico, de uma arma de fogo ilegal e de drogas, escondidas dentro de um sofá no município de Guarapari.

Primeiro, os agentes receberam uma denúncia anônima de moradores do bairro Santa Mônica, que declararam ter drogas escondidas em um sofá abandonado em uma rua do local. Quando chegaram, os militares encontraram 27 buchas de maconha e 5 pedras de crack.

Já durante a noite do mesmo dia, também recebendo uma denúncia anônima, os policiais foram ao bairro Setiba, e no local encontraram uma mulher com atitudes suspeitas, quando foram realizar a abordagem, ela fugiu, mas foi alcançada pelos militares dentro do quintal da casa onde morava. Lá dentro, os agentes encontraram uma sacola com 16 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína, 30 papelotes da mesma droga e R$379 em notas trocadas.

Menor. Ainda dentro da residência foi encontrado um menor de idade, de 17 anos, que estava em posse de um revólver cromado calibre 22, com 7 munições intactas, e outras 5 munições do mesmo tipo, além disso, foram encontradas 6 cápsulas, mostrando que a arma já tinha sido utilizada. No local os policiais militares também encontraram 4 celulares e 1 tablet.

A mulher detida, as drogas e arma de fogo apreendidas foram encaminhados ao plantão policial da cidade para o registro das ocorrências.