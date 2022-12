Ainda dá tempo de conseguir uma vaga de emprego em 2022. Na última semana de dezembro e a segunda-feira chega com excelentes notícias para aqueles que estão procurando se recolocar no mercado de trabalho. O Sine de Vila Velha está ofertando 168 oportunidades.

São vagas para várias áreas de atuação como atendente de padaria, armador de ferragens na construção civil, pedreiro, carpinteiro, bombeiro hidráulico, operador de caixa, serralheiro, eletricista, entre outras oportunidades.

A lista completa das oportunidades você poderá conferir AQUI.

Durante o ano de 2021, quase seis mil pessoas foram encaminhadas aos postos de trabalho. Esso número é 605% a mais do que o mesmo período de 2020, no qual foram gerados 979 oportunidades. As informações são do Novo Caged, referentes à movimentação do mercado de trabalho formal no Espírito Santo.

Esse resultado mostra o fortalecimento econômico da cidade, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti: “Desde o início da gestão, os trabalhos estão voltados para transformar o município em uma cidade empreendedora. Todas a ações e projetos visam isso. O objetivo é trazer o empresariado e os investidores para o município e, com isso, gerar mais emprego e renda”, afirma.

Segunda a coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogeria Gomes Ramos, a equipe trabalha com maestria para captação de vagas: “Nossa equipe está sempre empenhada para captar novas vagas e, assim, ampliar a oportunidade para aqueles que estão querendo uma recolocação no mercado de trabalho”, ressalta.

Para concorrer a uma das vagas, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no subsolo do Boulevard Shopping, acesso A, Rodovia do Sol, em Itaparica.