As equipes da Força Tática da 11ª Companhia Independente apreenderam 26 mil pinos de cocaína e detiveram três suspeitos no bairro Marcílio de Noronha, Viana, na noite de Natal (24).

Por volta das 19h20, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que indivíduos que gerenciam o tráfico de Itaquari e Alto Lage, em Cariacica, estariam utilizando um imóvel no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, para armazenar grande volume de entorpecentes que seriam distribuídos e comercializados nos bairros onde o grupo criminoso atua.

Imediatamente, as equipes se mobilizaram para averiguar a veracidade da informação. Quando uma das equipes se aproximou do local indicado na denúncia, se deparou com três indivíduos em frente a um imóvel, onde foi possível ver com clareza que um desses se encontrava de posse de uma arma de fogo. Ao verem a polícia, os suspeitos entraram correndo no imóvel, sendo seguidos pelos policiais, que deram ordem de parada aos indivíduos e acionaram reforços.

Outra guarnição, que estava fora da casa, viu os três indivíduos tentando fugir para um imóvel vizinho, dando nova ordem de parada. Dois suspeitos, ambos de 26 anos, desistiram da fuga e voltaram para a primeira residência, sendo detidos. O terceiro suspeito, que portava a arma de fogo, trocou tiros com os policiais e conseguiu fugir. Na casa indicada na denúncia, os policiais encontraram uma mulher de 20 anos, que foi detida, bem como inúmeras sacolas contendo pinos de cocaína.

Um dos detidos afirmou aos policiais que residia no local e que era responsável por armazenar os entorpecentes para a “tropa do Capitão”, chefiada por Tobias Claudino Nascimento, que foi investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e é apontado como chefe do Primeiro Comando de Vitória (PCV) em Cariacica, tendo sido preso no Rio de Janeiro. O suspeito alegou, ainda, que o outro homem e a mulher que estava na casa não tinham envolvimento com o tráfico.

Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica, onde o suspeito de 26 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Os demais foram ouvidos e liberados.

Após contagem, os policiais constataram que a apreensão totalizou 26 mil pinos de cocaína. Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.