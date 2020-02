O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) assinou, nesta segunda-feira (03), o nome no livro de candidaturas do PSB para disputar as prévias do partido que vão definir o candidato à prefeitura de Vitória.

Mais votado.Deputado em segundo mandato, Majeski é o mais votado das últimas eleições para o Legislativo Estadual (47.015 votos) e obteve a maior votação da Capital, com 15.868 votos. Na oportunidade da assinatura, o parlamentar apresentou questionamentos e observações à Executiva Estadual e ao diretório municipal do PSB sobre a realização da consulta prévia.