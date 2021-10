A Secretaria da Educação (Sedu) publicou o Edital nº 25/2021, que estabelece normas para recrutamento, seleção e contratação, em regime de designação temporária, para o cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar (ASE) em atendimento às necessidades da Sedu.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta quinta-feira (28) até as 17 horas do dia 05 de novembro. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer o Edital e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos.

A lista geral dos candidatos classificados será disponibilizada em até cinco dias úteis, após o término das inscrições no site, em ordem decrescente, conforme pontuação declarada pelo candidato no ato de inscrição e divulgada por Superintendência Regional de Educação e município de interesse.

Leia atentamente o Edital nº 25/2021