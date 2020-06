A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre na próxima terça-feira (23), processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de técnico operacional em saúde. O objetivo é ampliar a prestação dos serviços na rede municipal de enfrentamento à Covid-19, atendendo ao Plano de Contingência Municipal para a Infecção Humana pelo Coronavírus (Covid-19).

Serão 30 vagas, sendo duas para pessoas com deficiência, mais cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais, podendo atuar em regime de escala. O vencimento é de R$ 1.193,50.

O contrato de trabalho será válido por três meses, podendo ser prorrogado. Ocorrendo novas vagas de suprimento emergencial, dentro do prazo de validade deste Edital, poderão ser convocados os candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.

Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios, disponível no link: https://www.guarapari. es.gov.br/uploads/selecao/51/ 51-edital-processo-seletivo- agente-de-saude-publi- 1592595761.pdf

Devido a situação de pandemia, não serão permitidas inscrições de candidatos com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos, com comorbidade; gestantes e lactantes; Portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras de imunidade.

As inscrições serão realizadas entre os dias 23 e 25 de junho, diretamente na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), situada à Rua Adamastor Antônio da Silva, S\N, Guarapari-ES, das 9h às 17h.