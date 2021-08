A 10ª Companhia Independente da Policia Militar que atende a região sul do Estado, a partir de Anchieta, continua seu trabalho de segurança. Na noite da última sexta-feira (20), policiais militares da 10ª Companhia Independente detiveram um homem, apreenderam duas armas de fogo e recuperaram dois veículos roubados, em Piúma.

Fuga. Após receberem denúncias de que três veículos haviam sido roubados por indivíduos em posse de armas de fogo em uma comunidade da zona rural do município de Iconha, militares da Força Tática realizaram cerco policial nas vias de acesso, conseguindo visualizar quando os veículos tomados em assalto pelos criminosos se aproximaram e ao perceberem a presença policial, tomaram sentidos distintos empreendendo fuga.

Disparos. Uma equipe de Força Tática iniciou o acompanhamento a um dos veículos e transmitiu a localização dos demais via rádio. No acompanhamento, o condutor perdeu o controle do veículo modelo Voyage, tentando se evadir a pé e disparando contra os militares, que revidaram a agressão. Um homem foi detido no local com um revólver cal. 38 contendo três munições intactas e duas deflagradas.

Em posse das informações repassadas via rádio, outra equipe de Força Tática conseguiu localizar mais um veículo roubado, modelo Gol, que foi abandonado no trajeto do fugitivo. Em buscas nas proximidades do veículo foi localizado outro revólver cal. 38, com capacidade para cinco munições e numeração raspada.

Um detido, dois veículos, dois revólveres, três munições intactas e duas deflagradas foram entregues ao plantão policial para providências.

Operação Sentinela detém quatro em Piúma e Anchieta

Na manhã do último sábado (21), foi deflagrada na área da 10ª Companhia Independente a “Operação Sentinela Isolada”, para cumprimentos de mandados de prisão. Na ação, quatro pessoas foram detidas entorpecentes foram apreendidos.

A operação contou com a participação de militares dos municípios de Piúma e Anchieta do Serviço de Inteligência da 10ª Cia Ind. Foram detidos três homens com mandados de prisão em aberto, em três locais distintos, sendo um deles foragido do sistema prisional.

Durante a ação em Piúma, um veículo suspeito foi abordado e nele foram encontradas três buchas de maconha, sendo o proprietário também conduzido para a delegacia. Todos os detidos, bem como os material apreendidos foram encaminhados ao plantão policial para providências.