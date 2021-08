Os jovens de Cachoeiro poderão contar com mais uma facilidade para inserção no mercado de trabalho. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), implementará o programa Oportuni, para auxiliar pessoas de 14 a 24 anos que estão em busca de uma oportunidade profissional.

O programa será lançado na próxima quinta-feira (26), durante a 15ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim, em solenidade marcada para as 19h. O evento acontecerá no Parque de Exposição do Aeroporto.

O objetivo do programa é construir uma plataforma de cadastro on-line, onde o público-alvo poderá, de forma rápida e prática, inserir suas informações no banco de dados. A Semdes ficará responsável pela organização e filtragem dos cadastros, para cruzá-los com as vagas de emprego ativas.

Os jovens serão direcionados para as oportunidades disponíveis, de acordo com questões sociais, territoriais e exigências das empresas, priorizando o público em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Para realizar seu cadastro, o jovem deverá acessar o site da prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br) e procurar pela sessão do programa Oportuni – que estará disponível a partir do dia 27 de agosto.

“Com a proposta do Oportuni, fortalecemos as políticas públicas de acesso ao primeiro emprego e à aprendizagem, e direcionamos as vagas para quem mais precisa, de forma acessível. O cadastro on-line permitirá um acesso rápido, prático e funcional para nossa juventude”, frisa a secretária de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

O Oportuni está fundamentado na Lei da Aprendizagem (0.097/2000), que determina que as empresas, de médio a grande porte, devem possuir uma porcentagem de 5% a 15% de jovens aprendizes, com idade entre 14 e 24 anos, em trabalho e/ou estágio.

Feira de Negócios

A 15ª Feira de Negócios e Agroturismo e Semana do Comércio e do Empreendedor de Cachoeiro será realizada de 25 a 28 de agosto. Parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), o evento contará com uma programação diversa, com ações voltadas para comercialização, apoio a consumidores e atividades de formação.

Confira a programação completa aqui.