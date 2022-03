O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Guarapari, fez uma intervenção, determinou e notificou a empresa que estava fazendo cercas em cima das pedras, em área de proteção ambiental, entre as Praias da Cerca e os caminhos que levam as Três Praias.

Durante a semana diversos vídeos circularam pelas redes sociais e mostravam literalmente uma uma invasão e um crime ambiental, praticado por uma construtora que faz um grande empreendimento no local, construindo uma cerca em cima da pedra.

O portal 27 recebeu a informação em primeira mão na manhã de hoje (31), de que o Ministério Público, acionou a empresa para que ela parasse mediamente a construção da cerca e também retirasse tudo o que foi feito até agora, com risco de multa e até de a obra ser embargada.

O portal 27 está apurando mais detalhes em você confere em matérias em nossos sites ou redes sociais. Confira as fotos dos funcionários retirando a cerca que estava sendo construída em cima das pedras.