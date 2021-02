O cruzamento, de acordo com alguns moradores, é muito perigoso, com vários acidentes acontecendo por mês. De janeiro até hoje já ocorreram três batidas com feridos que precisaram de atendimento médico. Aos moradores, a Prefeitura de Guarapari afirma que a colocada de uma faixa elevada no local seria irregular pois afetaria o fluxo do trânsito.

Localizado entre a rua Cannes e a avenida Copacabana, o cruzamento teve um caso grave registrado no último dia 4 deste mês, resultando em um motociclista gravemente ferido. Tentando impedir que ocorressem mais acidentes no local, moradores de alguns prédios da região se uniram e enviaram um pedido para a Prefeitura de Guarapari.

No pedido os moradores solicitaram medidas “mais urgentes e contundentes” do que as que foram tomadas anteriormente, sendo a colocação de sinalização de trânsito feita no dia do acidente grave. Neste momento, foi solicitada a colocação de uma faixa elevada na região para que evite o pior, como óbitos de pedestres, motoristas, ciclistas e outros.

No entanto, alguns dias após receber a solicitação dos moradores, a Prefeitura Municipal de Guarapari enviou uma resposta, onde deixou claro que uma faixa elevada “é inapropriada, em virtude do grande fluxo de veículos que ali transitam, podendo impactar na fluidez do trânsito”.

A resposta deixou os reclamantes incomodados, visto que ainda querem que seja instalada uma faixa elevada, e pedem para que a Prefeitura reconsidere a situação e realize mais estudos no local para tentar evitar que ocorram mais acidentes.

Veja alguns vídeos de acidente no local