Um acidente entre duas motos deixou um motoboy morto e um motociclista ferido em Guarapari. O acidente aconteceu volta das 21h40 da noite, no bairro Aeroporto, próximo a avenida Paris.

De acordo com as informações obtidas pelo Portal 27, o motoboy, identificado como Huno Barbosa França,38, se envolveu um acidente com outro motociclista. Ele vinha sentido muquiçaba para o Portal Clube onde faria uma entrega e outro estava vindo em sentido contrário. As duas motos colidiram de frente.

Ainda não se sabe os detalhes e a dinâmica do acidente. O outro motociclista teve lesões sérias na perna e foi encaminhado pelo SAMU diretamente para vitória.

Huno teve lesões pelo corpo, na cabeça e parada cardíaca. Ele foi atendido pelos médicos do Samu, onde tentaram a reanimação sem sucesso, sendo que veio a óbito no local. Bastante conhecido na cidade, além de trabalhar de motoboy, ele trabalhava também com tatuagens e bodypiercing. Pelas redes sociais, vários amigos lamentaram a morte precoce do amigo.