Durante entrevista coletiva concedida pelo governador Renato Casagrande na manhã de hoje, da qual o Portal 27 participou, o jornalista Wilcler Carvalho questionou acerca da quantidade de testes de detecção do Covid-19, que são realizados no Estado.

A Wilcler Carvalho, o governador respondeu que atualmente, são enviados 800 testes por semana pelo Ministério da Saúde. Casagrande afirmou que o governo comprou mais 2 mil testes do mercado tradicional e, com a carga de testes comprados na China, somando ao número de testes doados por uma empresa privada, serão mais de 100 mil testes.

“50 mil testes já foram comprados da China. A carga foi embarcada ontem. Ganhamos mais 15 mil testes de uma empresa, e estaremos comprando mais 30 mil. Então teremos mais de 100 mil testes para testar os capixabas”, comemora o governador.

O ES, segundo o governador, é o único Estado que não tem atraso na realização dos testes. “Todas as amostras que chegam são realizadas de um dia para o outro. Também compramos 100 mil kits de coleta de amostras, porque a coleta de amostras é diferente. Vamos comprar mais kits. O laboratório que fazia 50 testes por dia, já pode fazer mais de 600 a 800 por dia. Só faltam chegar os testes”, disse o Casagrande.

Ainda de acordo com o governador, amostras de capixabas sem sintomas do coronavírus também serão colhidas. “Vamos coletar amostras de quem não tem nenhum sintoma, para podermos fazer uma amostragem em estatística que nos dê garantia de uma modelagem matemática que possa projetar adequadamente o número de pessoas contaminadas no ES”, completa.