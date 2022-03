O portal 27 através do programa Na Pauta, entrevistou Fabiano dos Santos, diretor da TV Sudeste, que é transmitida pelo canal 17, na RCA TV a cabo em Guarapari. Ele conversou com nosso editor, Wilcler Carvalho Lopes, sobre a sua história, a criação da TV e as mudanças no mundo da comunicação e em Guarapari. Confira a entrevista.