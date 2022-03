A principal festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, depois de dois anos exclusivamente on-line, volta a ser presencial. Missas no campinho, romarias e shows fazem parte da programação divulgada na manhã dessa segunda-feira (28), pela Comissão Organizadora do evento.

A Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. “Felizmente, com o avanço da vacinação, a nossa Festa da Penha vai ter a sua programação tradicional de volta. O evento, um dos principais do Estado, é um grande propulsor do turismo capixaba, movimentando toda cadeia produtiva. Esta retomada da programação também presencial é muito positiva”, destaca a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

“Estamos divulgando a programação, fazendo esse convite para que os fiéis celebrem o amor e a fé em Nossa Senhora, amparados nas avaliações técnicas das autoridades de saúde para que não coloquemos a saúde da nossa população em risco. Manteremos também a versão on-line, para chegar a todos os lares levando a mensagem do Evangelho. É tempo de seguirmos em comunhão e em oração para que Maria continue cuidando de nós”, disse o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

O evento é uma realização do Convento da Penha, Arquidiocese de Vitória e da Associação de Amigos do Convento da Penha. Tem o patrocínio do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), com apoio da Vale, Arcelor Mittal e Rede Gazeta, além dos apoios institucionais do Governo do Espírito Santo, da Prefeitura de Vila Velha e Prefeitura da Serra.

Programação Festa da Penha 2022 – Edição 452

Tema: “Saúde dos Enfermos, Rogai por Nós”

Dia 09, sábado, 18h – Acendimento da Santa Iluminada, na Praia da Costa, Vila Velha

Dia 10, domingo, 18h – Acendimento da Santa Iluminada, na Serra

Dia 16, sábado, 9h – Instalação do terço Gigante no Campinho

Dia 17, domingo – 1º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde para todos”

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

7h30 – Corrida da Penha na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias (transmissão ao vivo – TVs, rádios, internet)

16h – Missa Abertura da Festa da Penha (Área Pastoral Vila Velha). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 18, segunda-feira – 2º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde do corpo”

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário – Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 2º Dia Oitavário Área pastoral Serrana – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

19h30 – Bênção para os casais e show musical com Padre Renato Criste e Comunidade Água Viva – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 19, terça-feira – 3º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde emocional”

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 3º Dia Oitavário (Área Pastoral Cariacica/Viana). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Pregação e Bênção com Pe. Patrick Fernandes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 20, quarta-feira – 4º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde da fé”

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

11h – Visita da Imagem da Santa a Cariacica

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 4º Dia Oitavário (Área Pastoral Benevente). Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação da Orquestra Sinfônica do ES – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Santuário de Vila Velha

Dia 21, quinta-feira – 5º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde das relações”

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

10h – Plantio muda de árvore, presencial no Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 5º. Dia Oitavário – Área Pastoral Serra-Fundão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

19h30 – Apresentação cultural da Banda Big Beatles com participação do Padre Anderson Gomes – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

Dia 22, sexta-feira – 6º Dia Oitavário

Tema do dia: “Saúde do planeta”

7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

14h – Romaria dos militares – Saída do portão do Convento

15h30 – Devocional Oitavário – Comunidade Franciscana Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 6º Dia Oitavário – Área Pastoral Vitória – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

17 à 0h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

17h – Romaria dos Ciclistas da Serra – Concentração Praça Encontro das Águas em Jacaraípe

18h – Show com Pe. Anderson Gomes, com arrecadação de alimentos para a campanha Paz e Pão – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – Pátio da Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, Serra

19h30 – Vigília com a Juventude durante toda a noite – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet) – presencial no Campinho

Dia 23, sábado – 7º dia do Oitavário

Tema do dia: “Maria, caminho de saúde e salvação”

7h – Missa (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

8h – Romaria das pessoas com deficiência e missa, Igreja do Rosário na Prainha

8h – Remaria, Concentração Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Transmissão ao vivo (Tvs, rádios, internet), presencial no Campinho

10h – Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – saída da EAMES

10 às 22h – Coletivo Criativo Prainha na Festa da Penha, Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário

10h – Romaria dos Adolescentes – Concentração Portão do Convento

11h – Missa com os adolescentes, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h30 – Devocional Oitavário (Comunidade Franciscana) – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

16h – Missa 7º Dia Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens, Catedral de Vitória

23h – Missa de encerramento da Romaria dos Homens, no Parque da Prainha Vila Velha

Dia 24, domingo – 8º dia do Oitavário

Tema do dia: “Saúde integral”

5h, 7h, 9h, 11h – Missas (Comunidade Franciscana), presenciais no Campinho

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres, Saída do Santuário de Vila Velha

17h – Missa de encerramento da Romaria das Mulheres – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Parque da Prainha Vila Velha

19h – Show musical – Parque da Prainha Vila Velha

Dia 25, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Penha

00h, 01h, 02h, 03h, 04h, 05h, 06h, 09h e 12h – Missas na Capela (Comunidade Franciscana) – Capela do Convento

07h – Missa – CRB e Seminário – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet), presencial no Campinho

08h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – Saída, em frente à Praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

08h – Romaria dos Conguistas, Saída portão do Convento

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para ação social, presencial no Campinho

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Transmissão ao vivo (TVs, rádios, internet)

17h – Missa de encerramento, com transmissão ao vivo e presencial no Parque da Prainha

Com informações da Assessoria de Imprensa da Festa da Penha.