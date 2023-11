Para trazer o encanto do Natal para as ruas da cidade, a CDL convida todos os comerciantes a participar deste concurso especial de decoração natalina de vitrines. O objetivo é destacar a criatividade e a originalidade na ornamentação das lojas, reconhecendo aquelas que verdadeiramente fazem a diferença nesta época tão significativa para o comércio local. As inscrições para o concurso começam hoje, 1º de novembro.

A CDL Guarapari, reconhecida por promover eventos bem-sucedidos no passado, espera uma adesão ainda maior este ano, mantendo viva a tradição do Concurso Vitrine Natalina. As expectativas para a edição de 2023 permanecem altas, com os comerciantes ansiosos para trazerem o brilho do Natal para suas lojas e se destacarem durante a temporada de festas.

Prêmios. O Concurso da VITRINE NATALINA oferece aos participantes a oportunidade de brilhar durante o Natal, com a CDL em busca das vitrines mais deslumbrantes e encantadoras da cidade. Prêmios incríveis estão reservados para os cinco melhores participantes, totalizando R$1.500,00 em prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$600,00

2º lugar: R$300,00

3º lugar: R$200,00

4º lugar: R$200,00

5º lugar: R$200,00

As inscrições para o concurso começam em 1º de novembro. Fique atento às redes sociais da CDL Guarapari, especialmente no Instagram, para mais informações e atualizações sobre como participar.

Aguinaldo Ferreira Junior, Superintendente da CDL Guarapari, expressou a importância do Concurso Vitrine Natalina para o comércio local: “Queremos não apenas celebrar o espírito natalino, mas também impulsionar nossas vendas durante esta época tão significativa. O Natal é tradicionalmente a maior temporada de vendas do ano, e é importante que as empresas locais participem ativamente, proporcionando uma experiência mágica de compras aos nossos residentes e visitantes.”

Ferreira Junior enfatizou ainda a necessidade de criar um ambiente festivo e atraente nas lojas, destacando que o Concurso Vitrine Natalina é uma oportunidade única para os comerciantes de Guarapari iluminarem a cidade e valorizarem o comércio local durante esta época mágica. “Juntos, faremos deste Natal um evento inesquecível para todos os moradores e visitantes de Guarapari. Preparem-se para um Natal repleto de magia e brilho”. Finalizou ele.