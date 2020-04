Em plena pandemia de Coronavírus a cidade de Guarapari tem uma triste realidade. São 6 casos confirmados de Covid-19 e 20 casos sob investigação. Outro ponto é que Guarapari é a cidade capixaba que menos segue o isolamento social pedido pelas autoridades de saúde.

Uma matéria publicada pelo jornal A Tribuna mostra que 53% das pessoas estão nas ruas nesse período, sem respeitar as orientações dos especialistas na prevenção. Esse percentual é feito por um sistema da rede de telefonia. Se continuar assim, a cidade pode ter um aumento de casos de forma rápida em breve.

Cade ? Vendo que os cidadãos não estão respeitando as determinações dos decretos publicados até o momento, por onde anda o prefeito Edson Magalhães? O maior líder da cidade está sumido, calado e desaparecido do cenário de combate ao Covid-19.

No começo da pandemia o prefeito deu uma coletiva de imprensa (em sala fechada), para anunciar o que faria, depois apareceu constantemente em uma TV local para dar entrevistas e explicar suas ações e decretos contra a pandemia.

Sumiu. Enquanto Casagrande, Bolsonaro, Secretários e Ministros colocam “a cara na reta” todos os dias diante da imprensa e das redes sociais oficiais, o prefeito desapareceu da mídia e do público. Só continuam aparecendo na TV Local os secretários e outros servidores para dar as explicações sobre as ações contra o Coronavírus.

Mas, o prefeito literalmente saiu de cena. A última entrevista dele a essa TV Local foi no dia 9 de abril, onde anunciou medidas de contenção de despesas. O último post dele nas redes sociais escrevendo foi no dia 1 de abril. Depois fez um post de pascoa no dia 12. Depois disso, não apareceu mais.

Eleições? Estaria ele muito ocupado nos últimos dias com a montagem dos partidos, já que estamos em pleno ano eleitoral? Estaria ele com medo do Coronavírus? Estaria ele de quarentena total em virtude de ter 62 anos? Estaria ele resguardando sua imagem de pré-candidato para não ser associado a pandemia de coronavírus?

Prefeito, se continuar assim, a situação em Guarapari está indo para o descontrole. Apareça e tome sua posição de líder neste momento difícil. O povo quer te ver, o povo quer te ouvir. Escute o povo prefeito. Como diz PLATÃO: “Aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre”