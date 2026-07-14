Procurado há 3 anos, membro do PCC é preso em flagrante tentando embarcar em ônibus no ES

Um homem de 32 anos, apontado pelas forças de segurança como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso na tarde desta segunda-feira (13) na Rodoviária de Vitória. Foragido da Justiça de Minas Gerais há mais de três anos, o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto e foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Vitória quando tentava embarcar em um ônibus com destino a São Paulo.

A prisão foi viabilizada por meio de um monitoramento estratégico da Gerência de Inteligência (GI) da Guarda de Vitória, que identificou a rota de fuga do suspeito. As equipes de patrulhamento foram acionadas rapidamente, realizando a abordagem antes do embarque.

“Como já havia informações sobre essa possível tentativa de sair do Estado, nós atuamos de forma precisa e rápida antes que ele pudesse fugir. Confirmamos a identidade e os dois mandados estavam em aberto”, explicou o inspetor Resende, responsável pela ocorrência.

O papel do suspeito na facção criminosa

De acordo com dados compartilhados entre as forças policiais do Espírito Santo e de Minas Gerais, o homem atuava em uma área estratégica da facção: a “Geral do Cadastro”.

O que é esse setor? Trata-se do núcleo do PCC responsável pelo controle e organização dos membros da facção.

O que eles registram? Dados cruciais do crime organizado, como apelidos (vulgos), data de ingresso na facção, área de atuação e histórico criminal detalhado de cada integrante.

Segundo a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Fabiana Gonçalves, ainda não há indícios de que o suspeito estivesse exercendo atividades criminosas no Espírito Santo, e a motivação de sua estadia no estado segue sob investigação.

Condenações e histórico violento em Minas Gerais

O criminoso possui uma ficha criminal extensa em solo mineiro, acumulando duas ordens de prisão preventiva:

Assalto aos Correios: Procurado desde 2023, ele foi condenado a 6 anos, 5 meses e 28 dias de prisão em regime fechado pelo roubo de uma agência postal no município de Monte Belo (MG). Quadrilha de roubo de cargas e refém morto: Ele também é investigado por integrar uma quadrilha especializada em roubar veículos e maquinário agrícola em Itamogi (MG). Em fevereiro de 2021, o grupo fez uma família refém. Durante a fuga e a perseguição policial, um acidente de trânsito culminou na morte de uma das vítimas mantidas como refém. O mandado de prisão por este caso foi expedido em março de 2025.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória e está à disposição do sistema penitenciário.