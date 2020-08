O nome do atual prefeito Edson Magalhães (PSDB), e do deputado estadual Carlon Von (Avante), aparecem em uma disputa acirrada pela prefeitura de Guarapari, na pesquisa espontânea do Porta27/Perfil.

Neste tipo de cenário, os entrevistados indicam suas intenções de voto sem ver nenhuma lista de candidatos. A pergunta foi: Se a eleição fosse hoje para prefeito de Guarapari, em quem o Sr (a) votaria?

Na aferição dos dados de forma técnica visando o pleito de 2020, Magalhães aparece com 13,97%, e Von 10,03%.

Além dos dois candidatos, mais 15 nomes foram citados pelos entrevistados. O ex-vereador e ex subsecretário estadual de turismo Gedson Merízio (PSB), tem 2,95%, e o vereador Rogério Zanon (DC) aparece com 1,77%.

O vereador Oziel de Souza (PSC) tem 1,57%, a vereadora Fernanda Mazzelli 0,98% e a ex-secretária de saúde e assistência social da cidade Maria Helena Neto (PP) possui 0,19%. Na espontânea, chamou atenção o dado que mais de 65% dos entrevistados apontaram como indecisos.

Rejeição. No mesmo cenário de análise espontânea, a pesquisa avaliou a rejeição dos candidatos na cidade. A pergunta foi: Se a eleição fosse hoje para prefeito de Guarapari, em que candidato o Sr (a) não votaria de forma alguma?

Nesta, Magalhães aparece com 19,48%, enquanto Von tem 4,13%. Na Rejeição Espontânea, mais de 70% dos entrevistados se classificaram como indecisos.

Pesquisa. A pesquisa do Instituto de Pesquisa Perfil contratada pelo Portal 27 ouviu 508 pessoas entre os dias 17 e 18 de agosto de 2020. A margem de erro é de 4,3 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança estimado é de 95%. O levantamento está registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-05166/2020.

Estimulada. A apuração do segundo cenário será divulgada nesta segunda-feira (24). Ele foi avaliado de forma estimulada, quando o entrevistado responde de acordo com os nomes apresentados. Acompanhe!