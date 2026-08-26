Nepal mobiliza mais de 1,6 mil militares em buscas na madrugada após desastre natural

O gabinete do primeiro-ministro do Nepal, Balen Shah, anunciou que as operações de busca e resgate conduzidas pelas Forças Armadas continuarão ao longo da madrugada desta quinta-feira no horário local. Um contingente de 1.697 militares foi mobilizado diretamente para o atendimento às áreas afetadas, enquanto outros 656 permanecem de prontidão para missões adicionais.

Ao longo do dia, o resgate aéreo e terrestre contabilizou a retirada de 133 pessoas, além do envio de 800 kg de barracas de campanha e 200 kg de insumos médicos para a população atingida. Para a manhã de quinta-feira, está prevista uma evacuação aérea de grande porte voltada aos moradores isolados na região acima da cidade de Timure, no distrito de Rasuwa.

Mobilização da polícia e busca por desaparecidos

A polícia nepalesa enviou equipes especializadas para prestar socorro, distribuir itens de ajuda humanitária, contabilizar mortes e localizar sobreviventes.

Recursos operacionais: As ações de resgate contam com a atuação de quatro drones e um grupo de cães farejadores;

Agentes desaparecidos: A corporação confirmou que 28 policiais em Rasuwa continuam desaparecidos;

Alertas à população: As autoridades orientaram a população a evitar margens de rios, córregos e locais com risco de novas enxurradas ou deslizamentos.

Análise científica das causas

Embora os relatórios iniciais sugerissem a ocorrência de um abalo sísmico prévio, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) esclareceu que a energia sísmica detectada nos sensores foi provocada pelo próprio deslocamento de terra e gelo.

Cientistas e hidrologistas investigam se o episódio decorreu da desestabilização do solo provocada por chuvas intensas ou pelo derretimento acelerado das geleiras na região do Hindu Kush Himalaia. Pesquisadores passarão a analisar imagens de satélite para verificar o eventual esvaziamento repentino de lagos glaciais e o represamento de rios na região.

Posição do governo brasileiro e canais de emergência

Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou que não há registros de brasileiros entre as vítimas e prestou solidariedade às famílias afetadas, bem como aos governos do Nepal e da China.

As embaixadas do Brasil em Katmandu e Pequim acompanham o caso. Para atendimentos emergenciais a cidadãos brasileiros, os seguintes canais de plantão consular foram disponibilizados: