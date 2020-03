As cidades de Piúma, Anchieta e Alfredo Chaves decretaram a suspensão das aulas na rede municipal.

Anchieta. Em Anchieta, a partir de amanhã (18) até sexta-feira (20), as escolas irão funcionar para que seja feito um período de transição, será letivo e todos os funcionários vão estar presentes, assim pais vão ter um tempo para conseguir se organizar.

Do dia 23 de março até 4 de abril, todas as atividades escolares estarão suspensas, este período pode ser revisto a qualquer momento. O funcionamento da Biblioteca Pública Municipal também será suspenso no mesmo período das escolas.

Alfredo Chaves. A Prefeitura de Alfredo Chaves informou a suspensão das aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino a partir desta terça-feira (17). Unidades seguem abertas até sexta-feira (20) para adequação. Entre 23/03 e 04/04 as escolas estarão fechadas, antecipando recesso de julho. A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do novo Coronavírus (Covid-19).

Piúma. A prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Educação, informou que visando a prevenção ao coronavírus, as escolas e creche municipais ficarão abertas do dia 17 ao dia 20 somente para orientar e acolher os pais e alunos que estiverem presente durante esses dias na escola.

Já no dia 23/03 a 03/04 as escolas, bem como as creches estarão fechadas. “Pedimos a compreensão de todos, pois esse é um momento de tomada de decisões com o intuito de preservar a saúde pública”, disse a prefeitura.