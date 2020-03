Hoje completam 15 dias que moradores do bairro Village do Sol encontram-se fora de casa, devido aos alagamentos decorrentes das fortes chuvas do dia 1º de Março. São mais de 70 famílias que tiveram as casas tomadas pelas águas e os pertences perdidos devido à chuva. O transporte das vias é feito através de barco e assim é possível ver todos os estragos causados à comunidade local. Confira o vídeo:

“Perdi tudo.” O pedreiro Diárlisson Gomes Sobrinho, de 25 anos, mora no Village do Sol há seis anos e confessa que nunca viu tanto estrago no bairro. Ele, que mora com a esposa e os dois filhos, não estava em casa quando a água invadiu sua residência. “Minha família também não estava em casa. Eu estava trabalhando em Vila Velha quando meu vizinho me ligou e falou ‘larga tudo o que você tá fazendo e vem pra cá pra salvar suas coisas, que a água tá subindo.’ A água subiu em questão de minutos.”, conta Diárlisson. Ele alega que a água subiu mais de 50cm por hora.

O pedreiro pede por uma maior cuidado dos órgãos públicos diante dessa situação. “Nós recebemos colchões por doação de parentes e conhecidos. A Assistência Social até trouxe cesta básica para a minha família, mas, se não fosse pela ajuda dos nossos amigos, a gente estaria passando fome.”, afirma Diárlisson.

O Portal 27 questionou a Prefeitura Municipal de Guarapari as medidas que os órgãos públicos tomam, diante desse cenário. Em resposta, a Prefeitura ressaltou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) realiza a limpeza das manilhas para escoamento de água com uma escavadeira do município.

Essa medida, segundo a prefeitura, deve solucionar o problema de forma “gradativa, para não causar outra enchente nas casas construídas às margens do Rio Una”.

Por se tratar de uma rodovia estadual, Village do Sol será tema de reunião da Semop com o DER ainda nesta semana.