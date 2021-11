A prefeitura de Piúma recebeu oficialmente na manhã desta quarta-feira (24), uma retroescavadeira hidráulica, que veio através de emenda parlamentar do deputado estadual Alexandre Quintino junto ao governo do Estado; e que vai ajudar nos serviços de manutenção da cidade.

Estiveram presentes no ato da entrega os servidores, vereadores e representantes da sociedade civil. Em sua fala durante a cerimônia de entrega, o prefeito Paulo Cola enalteceu a importância do equipamento. “Pela primeira vez Piúma adquire uma retroescavadeira hidráulica. Foi um empenho enorme do deputado com o governador Renato Casagrande, que tem investido e acreditado no município de Piúma. Ninguém investe em um local que não acredita”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, essa máquina vai trabalhar em prol do povo de Piúma que deixa de gastar com aluguel de equipamentos. “Com essa economia vai sobrar um pouco de recursos que nós vamos investir com muita responsabilidade”, afirmou.

O secretário de Agricultura e Pesca de Piúma, Fábio Oliveira, afirmou que “A aquisição deste equipamento vai ajudar muito na manutenção das estradas, na regularização dos taludes e também no tão sonhado desassoreamento do nosso rio. Não só vai ajudar as pessoas que vivem na área rural, como também vai ter um impacto bastante positivo na pesca continental do nosso município”, explicou.

O deputado Alexandre Quintino, ressaltou que a cidade estava preparada para receber a máquina, através dessa emenda que custou cerca de R$ 400 mil reais. “Hoje quando se fala em Piúma no Estado, ela já é vista de uma outra forma graças a essa nova gestão. Essa máquina só veio, porque Piúma estava com muitos problemas documentais, e Paulo Cola logo nos primeiros meses resolveu as certidões e dívidas que o município tinha. Então só veio por causa disso”, comentou.

O prefeito agradeceu ao deputado e ressaltou que a cidade precisa de ainda mais investimentos, e que vai continuar buscando apoio. O deputado afirmou que vai continuar o trabalho de articulação junto ao governo do Estado, visando também as áreas de assistência social da cidade. “Fico muito feliz de poder estar ajudando o município de Piúma. Estamos no mandato à disposição”, finalizou o deputado.