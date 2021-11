A delegação capixaba que disputa as Paralimpíadas Escolares, realizadas em São Paulo, começou a competição com mais de 30 medalhas, somente no primeiro dia do torneio. As medalhas foram conquistadas pelos atletas da natação e do atletismo.

Com 24 medalhas, o atletismo foi o responsável pela maioria das conquistas. Os destaques ficaram por conta de Gustavo Soares, Weller Alvarenga, David Henrik e Ítalo Monteiro, que ganharam duas medalhas, cada. Na natação, Breno Costa e Ana Peixoto também brilharam, com dois ouros, cada um.

As Paralimpíadas Escolares vão ser disputadas até esta sexta-feira (26). Os atletas do Espírito Santo seguem com chances de medalhas em várias modalidades. Além da natação e do atletismo, modalidades cujas disputas ainda continuam, as equipes capixabas estão na disputa do vôlei sentado, bocha paralímpica, tênis de mesa e parabadminton.

Resultados. Na edição de 2019 das Paralimpíadas Escolares, a delegação capixaba viajou para São Paulo com 101 pessoas, entre atletas, técnicos e guias, conquistando 68 medalhas, sendo 39 de ouro, 19 de prata e 10 de bronze, com conquistas nas seguintes modalidades: atletismo, natação, tênis de mesa e vôlei sentado.

Entre os 27 estados do País que estiveram na disputa em 2019, os capixabas terminaram na nona colocação geral, na soma dos resultados obtidos entre todos os esportes. Em 2020, o evento não ocorreu em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

As Paralimpíadas Escolares. As Paralimpíadas Escolares tiveram a primeira edição em 2009. Esse é o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar.

Em 2021, a competição vai ter 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), bocha, futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, parabadminton, parataekwondo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.