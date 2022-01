Na manhã de ontem (19), 02 indivíduos em locais distintos na área da 2ª Cia da polícia militar de Guarapari foram presos e encaminhados a 5ª Delegacia regional de Guarapari por estarem com problemas na justiça. Um deles foi abordado por uma equipe policial na

Av. Davino Matos e ao consultar os dados no sistema foi constatado que este indivíduo estava foragido do sistema prisional desde o dia 29/12/2021. Já o segundo foi abordado por outra guarnição da polícia militar no bairro Kubistchek, este por sua vez estava aguardando cumprimento de busca e apreensão expedido pela vara da infância e juventude de Guarapari.

Kubitschek. Ambos foram encaminhados a 5ª Delegacia regional de Guarapari e apresentados a autoridade policial de plantão. Já na tarde dessa quarta-feira (19), no bairro Kubitschek, uma equipe de policiais militares realizaram buscas por um local onde receberam denúncias de anônimos sobre o tráfico naquela região e encontraram com a ajuda do cão policial (K9) 135 pedras de crack, 43 buchas e mais 07 pedaços de tamanhos diferentes, totalizando aproximadamente 1,040 kg de maconha. Todo material apreendido foi entregue na 5ª Delegacia regional de Guarapari.