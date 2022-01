Conforme o portal 27 antecipou ontem (18), o secretário de Obras de Guarapari, Odivan (Divandilson) Ferreira dos Santos, foi exonerado hoje (19) pelo prefeito Edson Magalhães. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado. Odivam assumiu o cargo no lugar de Ygor Cred-Dio no dia 12 de junho de 2020.

Atender os pedidos. Em suas redes sociais o secretário teria publicado agradecimentos ao prefeito e disse que só trabalhou “Buscando sempre atender os pedidos da população de Guarapari e a busca incessante por mais qualidade de vida e infraestrutura urbana para nossa cidade saúde”, escreveu ele em um post em que nossa equipe teve acesso.

Indicação. E é justamente esse “atendimento aos pedidos”, não exatamente da população, mas dos vereadores, que conseguiam acesso direto ao secretário que está movimentando os bastidores. Os vereadores querem indicar o nome do próximo secretário.

Não agradou. O prefeito já escolheu um nome que não agradou aos vereadores, pois esse nome tem um perfil mais técnico e menos político. Ele é engenheiro e funcionário de carreira da prefeitura. Os vereadores não querem. Eles querem continuar tendo acesso fácil a Secretária de Obras, para manter o atendimento às comunidades e principalmente as suas bases eleitorais com mais agilidade. As discussões movimentam os bastidores e envolvem até ex-vereadores. Resta saber quem ganhará essa queda de braço. O prefeito ou os vereadores.

Em tempo. Para Odivam foi oferecido um cargo na Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento de Guarapari (Codeg). Ele ainda não aceitou pois o cargo oferecido seria de baixo escalão com salário bem menor que de secretário. Vereadores querem dar a ele um cargo de alto escalão, pois entendem que ele merece. Fala-se até na presidência da Codeg. Nada decidido ainda. Vamos aguardar.