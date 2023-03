Um criminoso violento e que estava aterrorizando ciclistas na região da Praia do Morro em Guarapari, foi preso em flagrante por um Policial Militar capixaba, que atua no Rio de Janeiro. O policial passava na hora do fato, que acontecia no começo da Praia do Morro, quando o bandido tentava desferir vários golpes de faca, contra um jovem cliclista de 16 anos, que só não morreu porque conseguiu desviar das várias facadas.

Presenciando o crime, o PM deu voz de prisão ao criminoso que correu, mas foi alcançado e contido pelo policial, que acionou o CIODES. Rapidamente os Policiais Militares chegaram e prenderam o bandido. Durante a fuga ele jogou a fora a faca, mas ela foi encontrada pelos PMs.

Fome? Durante a prisão, o bandido que é morador do bairro Kubistchek, disse que estava tentando esfaquear e roubar o jovem porque não poderia passar fome. ”vou passar fome? É difícil”, disse o criminoso. Ele foi preso em flagrante.

“Está na hora de um basta”. Em conversa com nossa equipe o PM que ajudou o jovem relatou. “Infelizmente vivemos uma onda de crimes de furtos e roubos na cidade que já passou dos limites. Os criminosos estão muito audaciosos, sem medo de serem presos. Precisamos instituir uma política do medo, como fizeram os estados de MG, SP e RJ, por exemplo. O criminoso precisa ter medo de cometer crimes. A polícia precisa receber mais atenção, pois os agentes são bons, trabalhadores, mas precisam de maior incentivo e estrutura. Está na hora de um basta”, desabafou ele.

O criminoso foi autuado em flagrante e encaminhado as autoridades para as providencias cabíveis.