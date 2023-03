O município de Vila Velha registrou queda no índice de crimes patrimoniais nos dois primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registradas 446 ocorrências de roubo a pessoa em via pública, sendo 217 em janeiro e 229 em fevereiro deste ano. Esse valor representa uma redução de 28% em comparação aos dois primeiros meses do ano anterior, quando o município registrou 625 fatos.

Em relação a roubo a comércio foram registradas 22 ocorrências neste ano e 39 no ano passado. Já o roubo a residência teve redução de 75% neste ano, sendo quatro ocorrências nos dois primeiros meses e 16 registradas no mesmo período do ano anterior.

Além do roubo, o furto também apresentou queda no município de Vila Velha. Neste ano, foram registrados 113 furtos a comércio. Já no ano passado foram 153. Furto a residência foram 94 ocorrências. Diante desse número, 38 ocorrências a menos do que as registradas no ano anterior, quando o município contabilizou 132.

Segundo a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, essa redução é fruto de um trabalho feito com planejamento e ações. “O furto e o roubo são crimes de oportunidade. O aumento do patrulhamento pelos bairros inibe a ação dos bandidos. Além disso, a GMVV fez a Operação Verão e realiza ações como Bairro Azul, que acontece em bairros diferentes. Durante o Bairro Azul, os nossos agentes realizam o patrulhamento a pé, com motos e com viaturas. Eles fazem visitas tranquilizadoras no comércio e percorrem feira livre e ruas do bairro, além de realizar blitz”, ressalta.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, cita as ações da prefeitura que incidem na segurança pública: “A prefeitura, sob a direção do prefeito Arnaldinho Borgo, está investindo forte em diversas áreas, que beneficiam a população com mais segurança. Todo o parque de iluminação pública foi trocado e as pracinhas dos bairros foram reformadas, o que trouxe a presença da família para esses locais. Além disso, o município conta com a Muralha Eletrônica, viaturas novas e equipamentos de ponta. Sem falar que os agentes da GMVV estão se qualificando cada vez mais para melhor atender à população”, disse o secretário.

Crimes de roubo e de furto. Muitas pessoas confundem o crime de roubo com o de furto. O roubo pode ser considerado um crime mais grave do que o furto, isto porque a ação principal é a mesma, ou seja, tirar de alguém um bem móvel. Contudo, no roubo para a subtração do bem há o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou por qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima.

Em decorrência de suas diferenças, o legislador determinou penas diferentes para os crimes, de acordo com do artigo 155 do Código Penal, o crime de furto “simples” pode gerar uma pena de um a quatro anos e multa, enquanto o artigo 157 do mesmo código determina que quem cometer o crime de roubo poderá ser condenado a cumprir pena de quatro a dez anos.