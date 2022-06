Na noite desta segunda-feira (06), os Policiais Militares de Guarapari prenderam em via pública, mais precisamente no bairro Olaria, um elemento conhecido como “Jack Bombom” de 36 anos de idade, morador do Estado da Bahia.

Mais de 30 homicídios. De acordo com a PM, o indivíduo de altíssima periculosidade possui vasta ficha criminal com mais de 30 homicídios na conta. O homem foi abordado por uma equipe de policiais militares e apresentou nome falso durante as verificações.

Contudo, pelo nome de sua genitora foi possível constatar que se tratava de um criminoso foragido da justiça. O mesmo que é acusado da prática de vários homicídios na cidade de Itabuna e cidades próximas. Ainda de acordo com a PM, ele é ex-integrante de uma organização criminosa e atual líder de uma facção rival atuante na Bahia, o homicida teria vindo para Guarapari efetuar mais um crime.

Em posse do abordado foi apreendido uma arma de fogo e 12 munições. Ele foi conduzido para a Delegacia de Guarapari juntamente com o material apreendido para que o delegado de plantão dê procedimentos ao caso.