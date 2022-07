A Polícia Militar de Guarapari continua fazendo um excelente trabalho. Durante a noite desta quinta-feira (07), no bairro Aeroporto uma viatura da polícia militar em patrulhamento avistou próximos a praça do bairro uma mulher e um homem em atitudes suspeitas e imediatamente foram abordados.

Sutiã. Na posse do indivíduo foram encontrados 03 papelotes de cocaína e confessou ter comprado da mulher que estava próximo a ele. A mulher por sua vez estava com uma sacola escondida em seu sutiã contendo 15 papelotes de cocaína, 01 bucha de maconha e 09 pedras de crack.

Matagal. Também durante a noite, porém no bairro Perocão outra equipe de policiais em patrulhamento ostensivo visualizaram um indivíduo menor de idade saindo de um matagal com uma sacola nas mãos. Este tentou correr, mas foi alcançado e abordado pela equipe policial. Em sua posse foram encontrados R$ 631,00 em espécie, já na sacola foram encontrados 50 pinos de cocaína. Continuado as diligências no mato onde o indivíduo saiu foi localizada outra sacola contendo 109 buchas de maconha, 30 tiras de maconha e 875 pinos da droga conhecida como NINE.

1 de 4

Padaria. Na Praia do Morro, uma viatura da polícia militar recebeu denúncia de um transeunte relatando tráfico de drogas dentro de uma padaria localizada na Av. Paris por um indivíduo que estava sentado dentro do estabelecimento. Imediatamente prosseguiram ao local e o indivíduo foi abordado pelos militares e com ele foi encontrado 11 pinos de cocaína e dentro de sua mochila, foram encontradas mais 20 pinos de cocaína e R$ 269,00 em espécie.

Já no bairro Kubistchek, uma equipe policial acionou o K9 da PM (cão policial) para uma averiguação do Disque Denúncia localizada na Av. Vital Brasil. Nesse local foram localizados e apreendidos 23 pedras de crack, uma porção pequena de crack e R$194,00 em espécie. Todos Materiais, entorpecentes e indivíduos foram apresentados e entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.