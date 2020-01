A Polícia Militar divulgou na última segunda-feira (30) de 2019, através do setor de Trânsito do 10º Batalhão os resultados obtidos nos quatro primeiros dias da Operação Verão, no período de 26 a 29 de dezembro.

Auto de Infração. De acordo com a polícia, foram confeccionados 113 AIT’s (Auto de Infração de Trânsito), 25 BOAT’s (Boletim de Acidente de Trânsito). Foram abordados 106 carros, 15 motos e 199 pessoas.

Foram feitas ainda 7 operações de ações preventivas e 2 operações específicas Lei seca. Foram detidas 03 pessoas por embriagues e 42 testes com etilômetro foram realizados. “Os Policiais desempenham diuturnamente seu papel para que toda população que está em Guarapari desfrute de um verão mais seguro e tranquilo”, afirmou o Comandante do 10º Batalhão, Ten Cel Cleverson Mancini Lyra.