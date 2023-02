Os Policiais Militares do 10º Batalhão de Guarapari seguem trabalhando pela segurança da cidade. Na noite da última segunda-feira (06), eles apreenderam armas em posse de suspeitos.

Jabaraí. Por volta das 23h30m militares abordaram um veículo em atitude suspeita no bairro Jabaraí. Quatro suspeitos se encontravam no interior do veículo no momento da ação.

Armas e munições. Foram localizados em posse deles: 01 pistola calibre 765 / 32, 01 pistola calibre 380, 01 carregador cal. 380, 01 carregador alongado cal. 380, 01 carregador cal. 32, 34 munições cal 380, 08 munições cal 32, 04 celulares, 01 bolsa, 02 bala clavas, 01 relógio, 01 veículo, 01 chave de veículo e 01 chave de casa.

Interior. A PM informou que segundo denúncia, tal veículo estava sendo utilizado em vários roubos a residências rurais na região de Guarapari. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.