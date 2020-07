A equipe da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) realizou, nesta quinta-feira (16), mais uma ação para retirada de veículos que estavam parados nas adjacências das Delegacias Regionais da Grande Vitória. Ao todo, 28 veículos foram encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Nesta quinta-feira (16), 14 veículos foram retirados das imediações da 4° Delegacia Regional de Cariacica, que está funcionando, provisoriamente, na sede da Delegacia de Polícia (DP) de Cobilândia, em Vila Velha, e 12 motos foram removidos da 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Na última terça-feira (14) mais dois carros foram retirados da 5ª Regional.

De acordo com a chefe da SPRM, delegada Andreia Maria Pereira dos Santos, a ação é uma continuidade da força tarefa de vistoria veicular realizadas durante os meses de abril e maio. “A falta da vistoria era o que atrapalhava o encaminhamento dos veículos e atrasava esse procedimento de liberação das proximidades das delegacias. Estamos atuando com quatro vistoriadores. A destinação de cada veículo depende do resultado da vistoria. Se for considerado sucata, será encaminhado para o pátio do Detran, assim como se for para leilão.Nos demais casos, o destino será o pátio da Polícia Civil”, explicou.

A delegada informou ainda que essa ação possibilita melhor atendimento à população. “Com essa iniciativa, o acesso às unidades ficará mais fácil, pois vamos possibilitar o estacionamento de viaturas, veículos de policiais e dos cidadãos que procuram as unidades para registro de ocorrências. Além disso, a retirada impede que esses veículos sirvam de esconderijo para insetos que podem trazer doenças aos vizinhos das unidades”, destacou.

A ação será realizada sempre às terças-feiras em todas as Delegacias Regionais da Grande Vitória. “Essa atividade será continuada até que consigamos fechar o procedimento. Existe um cronograma para as próximas unidades até que o trabalho seja normalizado. Após isso, cada Delegacia Regional Metropolitana terá o próprio vistoriador de veículos, para que não ocorra esse acúmulo”, ressaltou a delegada Andreia Maria Pereira dos Santos.