De acordo com dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, com informações das Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil tem 76.997 mortes por coronavírus e 2 milhões de infectados. Os curados são mais de um milhão (1.366, 775.)

Atualizações. Até o momento, 8 estados já atualizaram os números nos seus respectivos sites e informes, são eles: Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima.

Avanço. O país atingiu a maior média móvel de óbitos e de casos confirmados. Para motivos de comparação, o Brasil levou 4 meses para atingir 1 milhão de infectados, e bastaram apenas 27 dias para esse número dobrar.

Espírito Santo. O Estado conta com 68 mil casos confirmados e 2 mil mortes, por outro lado, é um dos estados que vêm registrando uma queda no número de mortes, são eles: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.

Guarapari

Guarapari. Embora não tenha registrado mortes nos dias 15 e 16, Guarapari mantém uma alta taxa de contaminação por Covid-19, o município é considerado de “Risco Alto” e tem 1.429 casos de infecção e 68 mortes por coronavírus de acordo com os dados que são divulgados todo dia pela Secretaria de Saúde do Estado.

Decreto. Mesmo sendo considerado de Risco Alto, a prefeitura publicou ontem um decreto em que liberava restaurantes e lanchonetes para que pudessem ter atendimento presencial até as 22h.

MP. Ainda na noite de ontem (16), o Ministério Público do Espírito Santo entrou com uma recomendação para que a prefeitura de Guarapari, revogue este novo decreto, pois ele está em desacordo com a portaria do estado.

